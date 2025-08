Vorstand baut Engagement aus - so reagiert die Evonik-Aktie

Anpassung im Portfolio

So entwickelte sich die Evonik-Aktie nach einem kürzlich erfolgten Insidertrade.

Werte in diesem Artikel

Kürzlich kam es bei Evonik zu Directors' Dealings. Die Transaktion wurde am 05.08.2025 publik gemacht. Von Vorstand Wessel, Thomas wurden am 01.08.2025 Evonik-Papiere gekauft. Für je 16,68 EUR wurden 2.999 Evonik-Papiere erstanden. Die Aktie notierte am Schluss mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 4,40 Prozent auf 16,55 EUR.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 1,50 Prozent auf 16,75 EUR zu. Letztlich wurden via FSE 2.724 Evonik-Aktien gekauft oder verkauft. Der Börsenwert von Evonik beläuft sich unterdessen auf 7,63 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 466.000.000 Aktien im Streubesitz.

Der vorherige Insidertrade mit Evonik-Aktien wurde am 03.06.2025 verzeichnet. Evonik-Kullmann, Christian Vorstand holte sich 5.261 Aktien für je 18,98 EUR ins Depot.

Redaktion finanzen.net