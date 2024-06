Vorstand investiert in BMW-Aktien - die Kursreaktion

Insidertrade im Blick

BMW rückte kürzlich wegen Directors' Dealings in den Fokus der Anleger.

Bei BMW kam es am 31.05.2024 zu einem Insidertrade. Die Transaktion wurde am 03.06.2024 publik gemacht. Im Portfolio von BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan kam es am 31.05.2024 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 9.877 Aktien zu jeweils 92,74 EUR hinzu. Die BMW-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 0,60 Prozent im Plus bei 93,42 EUR.

Der BMW-Aktie ging am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 0,60 Prozent auf 93,16 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 860 BMW-Aktien den Besitzer. BMW verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 56,18 Mrd. Euro. 571.791.680 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

