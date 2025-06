Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 79,10 EUR abwärts.

Das Papier von Vossloh befand sich um 15:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 79,10 EUR ab. In der Spitze fiel die Vossloh-Aktie bis auf 78,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 79,30 EUR. Zuletzt wechselten 5.774 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Bei 80,80 EUR markierte der Titel am 05.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 2,15 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 40,35 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 48,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Vossloh-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,32 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 74,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 24.04.2025. In Sachen EPS wurden 0,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vossloh 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 251,10 Mio. EUR, gegenüber 268,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,58 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Vossloh am 24.07.2025 vorlegen. Am 30.07.2026 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,86 EUR je Vossloh-Aktie.

