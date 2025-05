Aktienentwicklung

Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagmittag stärker

15.05.25 12:05 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 71,00 EUR.

Die Vossloh-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 71,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vossloh-Aktie bei 71,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.064 Vossloh-Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,70 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. 0,99 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (40,35 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,17 Prozent. 2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,35 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 64,00 EUR für die Vossloh-Aktie. Am 24.04.2025 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,24 EUR gegenüber 0,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 251,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 268,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden. Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 24.07.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Vossloh die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren. In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie SDAX-Titel Vossloh-Aktie: Über diese Dividende können sich Vossloh-Aktionäre freuen Vossloh-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten Vossloh-Aktie knickt ein: Schwacher Jahresstart

