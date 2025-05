Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 70,90 EUR.

Die Vossloh-Aktie konnte um 15:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 70,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vossloh-Aktie bei 71,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.574 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Bei 71,70 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 43,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vossloh-Aktie bei 64,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 24.04.2025. In Sachen EPS wurden 0,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vossloh 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 251,10 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 268,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,88 EUR je Aktie belaufen.

