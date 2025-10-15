DAX24.319 +0,3%Est505.634 +1,5%MSCI World4.291 +0,3%Top 10 Crypto15,55 +1,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.947 -0,7%Euro1,1639 +0,2%Öl62,35 +0,1%Gold4.215 +1,8%
Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochvormittag auf Verkaufszetteln der Anleger

15.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vossloh-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 10,2 Prozent auf 78,10 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
79,90 EUR -7,20 EUR -8,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr rutschte die Vossloh-Aktie in der XETRA-Sitzung um 10,2 Prozent auf 78,10 EUR ab. Die Vossloh-Aktie gab in der Spitze bis auf 78,10 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 82,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 13.631 Stück.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 95,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 17,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,35 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 24.07.2025. Das EPS wurde auf 1,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 331,50 Mio. EUR im Vergleich zu 292,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Vossloh am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Vossloh rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2025 3,55 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Unveränderte EBIT-Marge 2025 erwartet

Vossloh-Aktie im Minus: Ausblick an abgeschlossene Sateba-Übernahme angepasst

Vossloh: Q2 zeigt steigende Dynamik

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
02.06.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
26.05.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
25.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
01.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
30.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
25.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
06.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
03.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
02.08.2018Vossloh SellS&P Capital IQ

