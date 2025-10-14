Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 87,20 EUR.
Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr um 1,0 Prozent auf 87,20 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Vossloh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 87,20 EUR aus. Bei 87,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 82 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 95,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 8,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 40,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 EUR je Vossloh-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,00 EUR an.
Am 24.07.2025 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,25 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,57 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 331,50 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 292,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Vossloh rechnen Experten am 29.10.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,55 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.
