Vossloh Aktie News: Vossloh mit herben Abschlägen am Mittwochmittag

Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 7,1 Prozent auf 80,80 EUR abwärts.

Um 11:49 Uhr fiel die Vossloh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 7,1 Prozent auf 80,80 EUR ab. Die Vossloh-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 77,10 EUR ab. Bei 82,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 69.938 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 95,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,70 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 40,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 50,06 Prozent würde die Vossloh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 EUR je Vossloh-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,00 EUR.

Am 24.07.2025 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 331,50 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Vossloh am 30.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,55 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

