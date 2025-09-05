Vossloh Aktie News: Vossloh gewinnt am Dienstagnachmittag

Vossloh im Fokus

Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Vossloh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 90,10 EUR.

Das Papier von Vossloh legte um 15:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 90,10 EUR. Die Vossloh-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 90,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.624 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 95,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,35 EUR am 19.11.2024. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 123,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,00 EUR.

Am 24.07.2025 lud Vossloh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,57 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 331,50 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 292,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,59 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

Redaktion finanzen.net

