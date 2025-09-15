Vossloh Aktie News: Vossloh gewinnt am Vormittag

Vossloh im Blick

Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 90,00 EUR.

Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 90,00 EUR. Die Vossloh-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 90,00 EUR aus. Bei 90,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 367 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 95,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 5,67 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,35 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,00 EUR für die Vossloh-Aktie.

Vossloh ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,57 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Vossloh im vergangenen Quartal 331,50 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vossloh 292,00 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,59 EUR je Aktie belaufen.

