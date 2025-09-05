Vossloh Aktie News: Vossloh gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vossloh. Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 90,20 EUR. In der Spitze gewann die Vossloh-Aktie bis auf 90,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 90,00 EUR. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 3.345 Aktien.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 95,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,43 Prozent. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 55,27 Prozent würde die Vossloh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,14 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,00 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 24.07.2025. Das EPS wurde auf 1,25 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,57 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 331,50 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 292,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,59 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Q2 zeigt steigende Dynamik

Was Analysten von der Vossloh-Aktie erwarten

Vossloh-Aktie mit Abgaben: Jefferies senkt Vossloh auf 'Hold' - Ziel hoch auf 95 Euro