Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 88,70 EUR.

Die Vossloh-Aktie musste um 11:36 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 88,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vossloh-Aktie bisher bei 88,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 4.618 Stück.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 95,10 EUR an. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 6,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 54,51 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vossloh-Aktie bei 85,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vossloh am 24.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,57 EUR je Aktie erzielt worden. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 331,50 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Vossloh die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,59 EUR je Aktie belaufen.

