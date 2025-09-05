DAX23.334 ±0,0%ESt505.374 ±0,0%Top 10 Crypto16,10 -1,2%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.301 -0,1%Euro1,1842 -0,2%Öl67,84 -1,0%Gold3.661 -0,8%
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX stabil -- China verbietet wohl NVIDIA-KI-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, SAP, BioNTech, Deutsche Bank, Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen
AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt
Blick auf Aktienkurs

Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochmittag im Minusbereich

17.09.25 12:06 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 88,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
88,90 EUR 0,30 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vossloh-Aktie musste um 11:36 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 88,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vossloh-Aktie bisher bei 88,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 4.618 Stück.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 95,10 EUR an. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 6,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 54,51 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vossloh-Aktie bei 85,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vossloh am 24.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,57 EUR je Aktie erzielt worden. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 331,50 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Vossloh die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,59 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
mehr Analysen