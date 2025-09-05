DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.206 +0,1%Nas22.563 +0,4%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1752 -0,3%Öl66,74 -1,2%Gold3.672 +0,8%
Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

19.09.25 16:10 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Vossloh zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 93,40 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 93,40 EUR zu. In der Spitze gewann die Vossloh-Aktie bis auf 94,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 24.471 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 95,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 1,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,35 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Abschläge von 56,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Vossloh-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,14 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Vossloh-Aktie wird bei 85,00 EUR angegeben.

Am 24.07.2025 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,25 EUR. Im letzten Jahr hatte Vossloh einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,53 Prozent auf 331,50 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Vossloh am 30.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Vossloh-Gewinn in Höhe von 3,59 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

