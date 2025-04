Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagnachmittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Vossloh. Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:49 Uhr 0,1 Prozent auf 67,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vossloh-Aktie bei 69,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 31.281 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Bei 70,20 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (40,35 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,35 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 64,00 EUR je Vossloh-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 24.04.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,24 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 251,10 Mio. EUR – eine Minderung von 6,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 268,80 Mio. EUR eingefahren.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2025 3,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

