Vossloh Aktie News: Vossloh schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Kursentwicklung

Die Aktie von Vossloh zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 76,60 EUR zu.

Das Papier von Vossloh konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 76,60 EUR. In der Spitze gewann die Vossloh-Aktie bis auf 76,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 574 Vossloh-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.05.2025 erreicht. 2,74 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (40,35 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,32 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vossloh-Aktie bei 71,50 EUR.

Am 24.04.2025 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,58 Prozent auf 251,10 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 268,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.07.2025 erwartet. Am 30.07.2026 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh-Aktie: Gewinnmitnahmen drücken Kurs ins Minus

SDAX-Titel Vossloh-Aktie: Über diese Dividende können sich Vossloh-Aktionäre freuen

Vossloh-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten