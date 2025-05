Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 76,60 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere um 11:47 Uhr 0,5 Prozent. Die Vossloh-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 77,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 76,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.817 Vossloh-Aktien.

Am 26.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,70 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,74 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 40,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 47,32 Prozent sinken.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,32 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vossloh-Aktie bei 71,50 EUR.

Vossloh gewährte am 24.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,24 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 251,10 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 268,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vossloh-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2025 3,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.



