Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Vossloh. Zuletzt ging es für das Vossloh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 87,30 EUR.

Die Vossloh-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 87,30 EUR. Die Vossloh-Aktie legte bis auf 87,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 278 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 95,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,93 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (40,35 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,78 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,21 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,00 EUR aus.

Vossloh ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,25 EUR. Im letzten Jahr hatte Vossloh einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie eingefahren. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 331,50 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

