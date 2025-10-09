DAX24.653 +0,2%Est505.657 +0,1%MSCI World4.351 ±-0,0%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.067 -1,0%Euro1,1615 -0,1%Öl66,36 +0,4%Gold4.033 -0,2%
Aktienentwicklung

09.10.25 09:26 Uhr
Vossloh Aktie News: Anleger schicken Vossloh am Donnerstagvormittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 87,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
87,20 EUR -0,50 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vossloh-Aktie musste um 09:03 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 87,30 EUR. In der Spitze fiel die Vossloh-Aktie bis auf 87,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 753 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,93 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,19 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,00 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 24.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 EUR, nach 1,57 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,53 Prozent auf 331,50 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vossloh-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Vossloh.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Vossloh-Gewinn in Höhe von 3,55 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Unveränderte EBIT-Marge 2025 erwartet

Vossloh-Aktie im Minus: Ausblick an abgeschlossene Sateba-Übernahme angepasst

Vossloh: Q2 zeigt steigende Dynamik

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Nachrichten zu Vossloh AG

Analysen zu Vossloh AG

01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
02.06.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
26.05.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
25.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
01.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
30.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
25.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
06.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
03.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
02.08.2018Vossloh SellS&P Capital IQ

