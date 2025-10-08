Vossloh Aktie News: Anleger greifen bei Vossloh am Mittwochnachmittag zu

Kurs der Vossloh

Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 87,60 EUR zu.

Um 15:50 Uhr stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 87,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vossloh-Aktie bei 88,10 EUR. Mit einem Wert von 88,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 11.441 Vossloh-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 95,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,56 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 53,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,00 EUR.

Am 24.07.2025 lud Vossloh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,25 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,57 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,53 Prozent auf 331,50 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Vossloh am 30.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Vossloh rechnen Experten am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2025 3,55 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

