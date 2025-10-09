DAX24.662 +0,3%Est505.643 -0,1%MSCI World4.353 ±0,0%Top 10 Crypto16,79 -2,9%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.232 -0,8%Euro1,1612 -0,1%Öl65,92 -0,2%Gold4.040 ±0,0%
Fed-Protokoll im Fokus: DAX in Grün - neues Allzeithoch -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC plant Milliardenübernahme -- DroneShield, NVIDIA, Diginex, BYD, Gerresheimer, Rheinmetall & Co. im Fokus
Reich mit Bitcoin: Wie digitale Assets neue Superreiche schaffen
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Kurs der Vossloh

Vossloh Aktie News: Vossloh gewinnt am Donnerstagmittag

09.10.25 12:06 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh gewinnt am Donnerstagmittag

Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 88,60 EUR.

Vossloh AG
87,20 EUR -0,50 EUR -0,57%
Um 11:47 Uhr stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 88,60 EUR. Die Vossloh-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 88,60 EUR aus. Bei 87,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 9.672 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 6,83 Prozent niedriger. Bei 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 54,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,00 EUR für die Vossloh-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vossloh am 24.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 331,50 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 292,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Vossloh am 30.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Vossloh-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 3,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen