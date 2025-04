Vossloh Aktie News: Vossloh gibt am Mittwochmittag ab

Aktie im Fokus

Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Vossloh-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 68,60 EUR.

Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 68,60 EUR. Die Vossloh-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 68,60 EUR ab. Mit einem Wert von 68,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 9.159 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 70,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 2,92 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,35 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 41,18 Prozent Luft nach unten.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,35 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 64,00 EUR aus.

Vossloh gewährte am 24.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,24 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 251,10 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 268,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Vossloh am 24.07.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2025 3,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

