Was die Besucher auf der IFA erwartet

BERLIN (dpa-AFX) - Die Technikmesse IFA setzt in diesem Jahr neben den üblichen Produktneuheiten, etwa bei Haushaltsgeräten, verstärkt auf Trendthemen für junge Menschen: Influencer und Stars der sozialen Medien können im Palais am Funkturm aus professionellen Studios streamen und die Bühne für Live-Auftritte nutzen. Es gibt ein Testgelände für E-Scooter und -Bikes sowie eine Plattform für die Gaming-Szene. Im sogenannten Beauty Hub in Halle 17 soll es Produktvorstellungen und Tipps rund um Haut- und Haarpflege geben.

Wer­bung Wer­bung

Auch der haushaltsbezogenen Technik räumt die Messe noch ausreichend Platz ein: Dazu gehören Mäh- und Putzroboter, die dank Künstlicher Intelligenz Hindernisse besser erkennen und umfahren können, Heißluftfritteusen und moderne Backöfen.

Auftritt von Sängerduo abgesagt

Zur IFA-Tradition gehört auch das Open-Air-Programm im sogenannten Sommergarten. Den Auftakt am 4. September machen die Deutschrock-Sängerin Deine Cousine, Evil Jared und Krogi sowie Sorvina, Danilo Timm und Anne West.

Für Freitag (5.9.) war eigentlich ein Auftritt des Sängerduos Max Herre und Joy Denalane geplant. Aus gesundheitlichen Gründen wurde das Konzert sowie die gesamte Tour Herres und Denalanes abgesagt.

Wer­bung Wer­bung

Das restliche Musik-Programm soll derweil wie geplant stattfinden. Am Samstag (6.9.) tritt Ikkimel zusammen mit Gästen auf. Der Auftritt der Rapperin ist mit über 10.000 Tickets bereits ausverkauft. Das Programm endet am Sonntag (7.9) mit Jan Böhmermann und Olli Schulz und ihrem Podcast "Fest & Flauschig". Der Eintritt ist mit einem IFA-Ticket frei. Für Erwachsene kostet der Eintritt 19,50 Euro. Kinder bis 15 Jahre können die IFA kostenlos besuchen. Auf der Messe sind 1.900 Aussteller präsent./maa/DP/jha