DAX23.700 +0,4%ESt505.326 ±0,0%Top 10 Crypto15,70 -0,3%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.171 -0,7%Euro1,1646 -0,1%Öl66,84 -0,8%Gold3.539 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 DEUTZ 630500 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Apple 865985 Commerzbank CBK100 Porsche PAG911 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Aktien von Burberry und Metlen Energy & Metals steigen in den FTSE 100 auf Aktien von Burberry und Metlen Energy & Metals steigen in den FTSE 100 auf
Roche-Aktie zieht deutlich an: EU-CE-Kennzeichen für Susvimo-Abgabeplattform erhalten Roche-Aktie zieht deutlich an: EU-CE-Kennzeichen für Susvimo-Abgabeplattform erhalten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Was die Besucher auf der IFA erwartet

04.09.25 11:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Samsung
42,33 USD 3,50 USD 9,01%
Charts|News|Analysen
Sony Corp.
23,80 EUR 0,84 EUR 3,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Technikmesse IFA setzt in diesem Jahr neben den üblichen Produktneuheiten, etwa bei Haushaltsgeräten, verstärkt auf Trendthemen für junge Menschen: Influencer und Stars der sozialen Medien können im Palais am Funkturm aus professionellen Studios streamen und die Bühne für Live-Auftritte nutzen. Es gibt ein Testgelände für E-Scooter und -Bikes sowie eine Plattform für die Gaming-Szene. Im sogenannten Beauty Hub in Halle 17 soll es Produktvorstellungen und Tipps rund um Haut- und Haarpflege geben.

Wer­bung

Auch der haushaltsbezogenen Technik räumt die Messe noch ausreichend Platz ein: Dazu gehören Mäh- und Putzroboter, die dank Künstlicher Intelligenz Hindernisse besser erkennen und umfahren können, Heißluftfritteusen und moderne Backöfen.

Auftritt von Sängerduo abgesagt

Zur IFA-Tradition gehört auch das Open-Air-Programm im sogenannten Sommergarten. Den Auftakt am 4. September machen die Deutschrock-Sängerin Deine Cousine, Evil Jared und Krogi sowie Sorvina, Danilo Timm und Anne West.

Für Freitag (5.9.) war eigentlich ein Auftritt des Sängerduos Max Herre und Joy Denalane geplant. Aus gesundheitlichen Gründen wurde das Konzert sowie die gesamte Tour Herres und Denalanes abgesagt.

Wer­bung

Das restliche Musik-Programm soll derweil wie geplant stattfinden. Am Samstag (6.9.) tritt Ikkimel zusammen mit Gästen auf. Der Auftritt der Rapperin ist mit über 10.000 Tickets bereits ausverkauft. Das Programm endet am Sonntag (7.9) mit Jan Böhmermann und Olli Schulz und ihrem Podcast "Fest & Flauschig". Der Eintritt ist mit einem IFA-Ticket frei. Für Erwachsene kostet der Eintritt 19,50 Euro. Kinder bis 15 Jahre können die IFA kostenlos besuchen. Auf der Messe sind 1.900 Aussteller präsent./maa/DP/jha

Ausgewählte Hebelprodukte auf Samsung

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Samsung

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Samsung

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Samsung

DatumRatingAnalyst
06.03.2013Samsung verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
06.03.2013Samsung verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Samsung nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen