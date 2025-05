WDH/AKTIE IM FOKUS: 'Grand Theft Auto VI' kommt später - Take-Two knickt ein

02.05.25 14:16 Uhr

(Tippfehler im ersten Satz behoben: Grand rpt Grand) NEW YORK (dpa-AFX) - Der verschobene Start des nächsten Spieles der "Grand Theft Auto"-Reihe hat die Aktien von Take-Two Interactive (Take Two) am Freitag einbrechen lassen. Die Tochter Rockstar Games werde "Grand Theft Auto VI" erst im Mai 2026 veröffentlichen, statt wie erwartet im Herbst 2025, teilte der Spiele-Konzern mit. Wer­bung Wer­bung Der Aktienkurs von Take-Two sackte daraufhin im vorbörslichen US-Handel um fast zehn Prozent auf 213,50 US-Dollar ab. Das Jahresplus für 2025 würde damit im Hauptgeschäft auf rund 16 Prozent schmelzen, nachdem die Aktie erst am Donnerstag ein Rekordhoch erklommen hatte. Noch im Februar hatte es von der Entwicklerfirma Take-Two Interactive geheißen, dass das neue Spiel auf Kurs für die geplante Veröffentlichung bis Ende des Jahres ist. Die vorige Ausgabe "Grand Theft Auto V" erschien 2013 - und wurde mehr als 200 Millionen Mal gekauft./mis/jha/

