Volkswagen und Ford vertiefen globale Zusammenarbeit

Der Aufsichtsrat von VW hat weiteren Projekten der im vergangenen Jahr eingegangenen globalen Allianz beider Konzerne zugestimmt. Die Verträge stehen laut Mitteilung vor dem Abschluss und sollen demnächst unterzeichnet werden. Zunächst sollen drei Projekte in den Bereichen Elektrifizierung und bei leichten Nutzfahrzeugen angegangen werden.

Im Rahmen der Vereinbarungen soll Ford den Modularen E-Antriebsbaukasten (MEB) von VW für ein E-Modell in Europa verwenden. In den beiden anderen Projekten sei Volkswagen Nutzfahrzeuge zuständig für die Entwicklung eines Stadtlieferwagens, während Ford die Planung für einen Transporter im Ein-Tonner-Bereich übernehme. Weitere Projekte sollen folgen, wie das Investment in das auf Softwareplattformen für autonomes Fahren spezialisierte Unternehmen Argo AI.

Die Allianz zwischen Ford und Volkswagen sieht laut Mitteilung keine Kapitalverflechtung der beiden Autobauer vor.

VW und Ford hatten im Juli 2019 eine erweiterte Kooperation bei Elektroautos und autonomem Fahren vorgestellt. Demnach versprechen sich beide Konzerne aus der Zusammenarbeit jeweils Einsparungen von bis zu mehreren hundert Millionen Euro.

