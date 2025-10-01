Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo büßt am Abend ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Wells Fargo-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 3,0 Prozent auf 81,29 USD nach.

Das Papier von Wells Fargo befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,0 Prozent auf 81,29 USD ab. Im Tief verlor die Wells Fargo-Aktie bis auf 81,26 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 83,16 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 869.357 Wells Fargo-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2025 auf bis zu 86,65 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 6,59 Prozent Plus fehlen der Wells Fargo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2024 bei 54,43 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Wells Fargo-Aktie derzeit noch 33,04 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,50 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,71 USD je Wells Fargo-Aktie.

Wells Fargo veröffentlichte am 15.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wells Fargo in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 30,62 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 31,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 14.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 14.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,07 USD je Aktie belaufen.

