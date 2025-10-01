Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 82,59 USD nach.

Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 82,59 USD. Die Wells Fargo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 82,19 USD ab. Bei 83,16 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 216.605 Wells Fargo-Aktien.

Am 24.09.2025 markierte das Papier bei 86,65 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 4,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2024 bei 54,43 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,50 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,71 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Wells Fargo am 15.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,60 USD, nach 1,33 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,62 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 14.10.2026 dürfte Wells Fargo die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Wells Fargo-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,07 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken

Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient

AMD-Aktie trotz positiver Analystenstimmung und neuen KI-Chips schwächer