Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Nachmittag leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 80,98 USD.
Um 15:53 Uhr fiel die Wells Fargo-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 80,98 USD ab. Im Tief verlor die Wells Fargo-Aktie bis auf 80,17 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 81,67 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 509.096 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.
Am 25.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 84,83 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Wells Fargo-Aktie. Am 13.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 50,23 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Wells Fargo-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,50 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,71 USD belaufen.
Wells Fargo ließ sich am 15.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wells Fargo 1,33 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 30,62 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wells Fargo 31,76 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Am 14.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 14.10.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,05 USD je Wells Fargo-Aktie.
