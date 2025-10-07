Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Dienstagnachmittag behauptet

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 80,76 USD.

Mit einem Kurs von 80,76 USD zeigte sich die Wells Fargo-Aktie im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Wells Fargo-Aktie bei 81,32 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Wells Fargo-Aktie bisher bei 80,75 USD. Bei 80,89 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 146.575 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 86,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Kursplus von 7,29 Prozent wieder erreichen. Am 08.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 56,80 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,67 Prozent.

Nachdem Wells Fargo seine Aktionäre 2024 mit 1,50 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,71 USD je Aktie ausschütten.

Wells Fargo veröffentlichte am 15.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Wells Fargo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,33 USD je Aktie gewesen. Wells Fargo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,62 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 14.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 14.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Wells Fargo-Gewinn in Höhe von 6,08 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

Trotz Blasengefahr: Wells Fargo rät zu Investition in KI-Aktien um NVIDIA, Palantir und Co.

Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken

Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient