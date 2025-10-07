DAX24.389 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.326 -0,6%Top 10 Crypto16,62 -4,5%Nas22.721 -1,0%Bitcoin104.115 -2,3%Euro1,1678 -0,3%Öl65,44 -0,1%Gold3.964 +0,1%
Notierung im Blick

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Dienstagnachmittag behauptet

07.10.25 16:09 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Dienstagnachmittag behauptet

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 80,76 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wells Fargo & Co.
68,64 EUR -0,67 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 80,76 USD zeigte sich die Wells Fargo-Aktie im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Wells Fargo-Aktie bei 81,32 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Wells Fargo-Aktie bisher bei 80,75 USD. Bei 80,89 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 146.575 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 86,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Kursplus von 7,29 Prozent wieder erreichen. Am 08.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 56,80 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,67 Prozent.

Nachdem Wells Fargo seine Aktionäre 2024 mit 1,50 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,71 USD je Aktie ausschütten.

Wells Fargo veröffentlichte am 15.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Wells Fargo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,33 USD je Aktie gewesen. Wells Fargo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,62 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 14.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 14.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Wells Fargo-Gewinn in Höhe von 6,08 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Analysen zu Wells Fargo & Co.

DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
02.01.2018Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
03.01.2017Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
24.10.2016Wells FargoCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
15.09.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
18.01.2017Wells FargoCo HoldArgus Research Company
11.01.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
05.02.2018Wells FargoCo UnderperformRBC Capital Markets
15.09.2016Wells FargoCo SellUBS AG
24.03.2016Wells FargoCo SellUBS AG
13.02.2015Wells FargoCo UnderperformBMO Capital Markets

