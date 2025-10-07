Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo präsentiert sich am Dienstagabend fester

Kursverlauf

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Wells Fargo-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 80,88 USD.

Die Wells Fargo-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 80,88 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Wells Fargo-Aktie bei 81,35 USD. Bei 80,89 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 634.638 Wells Fargo-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 86,65 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 6,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 56,80 USD am 08.10.2024. Abschläge von 29,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Wells Fargo-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,71 USD aus.

Am 15.07.2025 hat Wells Fargo die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wells Fargo noch ein Gewinn pro Aktie von 1,33 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wells Fargo in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 30,62 Mrd. USD im Vergleich zu 31,76 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Wells Fargo wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 14.10.2026.

Experten taxieren den Wells Fargo-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,08 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

Trotz Blasengefahr: Wells Fargo rät zu Investition in KI-Aktien um NVIDIA, Palantir und Co.

Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken

Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient