Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Nachmittag im Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Wells Fargo. Das Papier von Wells Fargo legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 79,20 USD.

Das Papier von Wells Fargo legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 79,20 USD. Bei 79,77 USD markierte die Wells Fargo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 79,02 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 340.924 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 84,83 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.07.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Wells Fargo-Aktie. Am 13.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,23 USD ab. Mit einem Kursverlust von 36,58 Prozent würde die Wells Fargo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Wells Fargo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,50 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD.

Am 15.07.2025 äußerte sich Wells Fargo zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,33 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Wells Fargo im vergangenen Quartal 30,62 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wells Fargo 31,76 Mrd. USD umsetzen können.

Wells Fargo dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 14.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

