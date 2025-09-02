Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo zieht am Montagabend an
Die Aktie von Wells Fargo gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Wells Fargo konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 79,04 USD.
Das Papier von Wells Fargo konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 79,04 USD. In der Spitze gewann die Wells Fargo-Aktie bis auf 79,78 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,02 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.680.823 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.
Am 25.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,83 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,33 Prozent hinzugewinnen. Am 13.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,23 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 36,45 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Wells Fargo-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,50 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,71 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Wells Fargo am 15.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,60 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Wells Fargo mit einem Umsatz von insgesamt 30,62 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,57 Prozent verringert.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 14.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 14.10.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass Wells Fargo im Jahr 2025 6,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
AMD-Aktie trotz positiver Analystenstimmung und neuen KI-Chips schwächer
Hot Stocks heute: "Big Beautiful Bill" (BBB) ist gut für die US-Industrie - Long Trade der Woche: Wells Fargo (PJ0DCR)
Aktien im Blick: Deutsche Bank und alle andere Geldhäuser weiter ohne Probleme im US-Stresstest
