DAX schließt fester -- Wall Street fester -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Gold im Fokus
Warum der Euro am Montag zum Dollar zulegen kann - Argentinischer Peso gerät deutlich unter Druck
Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet
Blick auf Wells Fargo-Kurs

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo zieht am Montagabend an

08.09.25 20:24 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo zieht am Montagabend an

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Wells Fargo konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 79,04 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wells Fargo & Co.
67,74 EUR -2,09 EUR -2,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Wells Fargo konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 79,04 USD. In der Spitze gewann die Wells Fargo-Aktie bis auf 79,78 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,02 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.680.823 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,83 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,33 Prozent hinzugewinnen. Am 13.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,23 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 36,45 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Wells Fargo-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,50 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,71 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Wells Fargo am 15.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,60 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Wells Fargo mit einem Umsatz von insgesamt 30,62 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,57 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 14.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 14.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Wells Fargo im Jahr 2025 6,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

mehr Analysen