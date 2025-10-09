Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo tendiert am Donnerstagabend seitwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von Wells Fargo zeigt am Donnerstagabend wenig Änderung. Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 79,66 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr bei 79,66 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Wells Fargo-Aktie sogar auf 80,70 USD. Die Abwärtsbewegung der Wells Fargo-Aktie ging bis auf 79,44 USD. Bei 79,96 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Wells Fargo-Aktie belief sich zuletzt auf 555.306 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 86,65 USD. 8,78 Prozent Plus fehlen der Wells Fargo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,08 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Wells Fargo-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 USD ausgeschüttet werden.

Wells Fargo ließ sich am 15.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,33 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Wells Fargo im vergangenen Quartal 30,62 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wells Fargo 31,76 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Wells Fargo am 14.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Wells Fargo-Anleger Experten zufolge am 14.10.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Wells Fargo-Gewinn in Höhe von 6,09 USD je Aktie aus.

