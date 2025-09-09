Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Mittwochnachmittag ohne große Veränderung

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Mit einem Kurs von 80,75 USD zeigte sich die Wells Fargo-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Wells Fargo-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 80,75 USD an der Tafel. Die Wells Fargo-Aktie zog in der Spitze bis auf 81,24 USD an. Der Kurs der Wells Fargo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 80,50 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,65 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 412.097 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 84,83 USD erreichte der Titel am 25.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Wells Fargo-Aktie 5,05 Prozent zulegen. Bei 50,23 USD fiel das Papier am 13.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 60,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Wells Fargo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,50 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD.

Wells Fargo veröffentlichte am 15.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,60 USD. Im letzten Jahr hatte Wells Fargo einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Wells Fargo mit einem Umsatz von insgesamt 30,62 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,57 Prozent verringert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Wells Fargo wird am 14.10.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 14.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Wells Fargo ein EPS in Höhe von 6,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

