Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Abend fester

Wells Fargo im Fokus

Die Aktie von Wells Fargo zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Wells Fargo zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 81,24 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Wells Fargo-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 81,24 USD. Die Wells Fargo-Aktie zog in der Spitze bis auf 81,26 USD an. Bei 80,25 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.847.156 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,83 USD. Dieser Kurs wurde am 25.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Wells Fargo-Aktie. Am 13.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,23 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Wells Fargo-Aktie.

Für Wells Fargo-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 USD ausgeschüttet werden.

Am 15.07.2025 lud Wells Fargo zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 1,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wells Fargo 1,33 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,57 Prozent zurück. Hier wurden 30,62 Mrd. USD gegenüber 31,76 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Wells Fargo am 14.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo rechnen Experten am 14.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,05 USD je Aktie in den Wells Fargo-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

AMD-Aktie trotz positiver Analystenstimmung und neuen KI-Chips schwächer

Hot Stocks heute: "Big Beautiful Bill" (BBB) ist gut für die US-Industrie - Long Trade der Woche: Wells Fargo (PJ0DCR)

Aktien im Blick: Deutsche Bank und alle andere Geldhäuser weiter ohne Probleme im US-Stresstest