Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Dienstagnachmittag nahezu unverändert

Kursverlauf

Die Aktie von Wells Fargo zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 86,10 USD bewegte sich die Wells Fargo-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Wells Fargo-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 86,10 USD an der Tafel. Die Wells Fargo-Aktie zog in der Spitze bis auf 86,87 USD an. Bei 86,06 USD markierte die Wells Fargo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 86,28 USD. Zuletzt wechselten via New York 370.908 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2025 bei 88,49 USD. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 2,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 58,42 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Wells Fargo-Aktie ist somit 32,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Wells Fargo-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,50 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,70 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Wells Fargo am 14.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,66 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,42 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 31,66 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 0,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Wells Fargo am 14.01.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 14.01.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Wells Fargo einen Gewinn von 6,32 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

"Deworsifizierung" statt Diversifizierung: Darum hielt Berkshire-Vize Charlie Munger nichts von breiter Streuung im Depot

Trotz Blasengefahr: Wells Fargo rät zu Investition in KI-Aktien um NVIDIA, Palantir und Co.

Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken