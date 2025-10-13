Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo gewinnt am Montagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Wells Fargo-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 78,77 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Wells Fargo-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 78,77 USD zu. Die Wells Fargo-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 79,17 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 78,68 USD. Zuletzt wurden via New York 245.985 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2025 markierte das Papier bei 86,65 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Wells Fargo-Aktie derzeit noch 10,00 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,42 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 34,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,50 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,71 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Wells Fargo am 15.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,60 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 30,62 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 3,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Wells Fargo wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.10.2025 vorlegen. Wells Fargo dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 14.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Wells Fargo-Aktie in Höhe von 6,09 USD im Jahr 2025 aus.

