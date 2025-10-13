DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.286 +1,2%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin100.240 +1,0%Euro1,1568 -0,4%Öl63,49 +2,3%Gold4.109 +2,3%
Aktie im Fokus

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Abend mit Kursplus

13.10.25 20:23 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Abend mit Kursplus

Die Aktie von Wells Fargo zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 79,10 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wells Fargo & Co.
67,14 EUR -2,18 EUR -3,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Wells Fargo zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 79,10 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Wells Fargo-Aktie bisher bei 79,23 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 78,68 USD. Bisher wurden via New York 982.350 Wells Fargo-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,65 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Wells Fargo-Aktie derzeit noch 9,55 Prozent Luft nach oben. Bei 58,42 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,71 USD. Im Vorjahr hatte Wells Fargo 1,50 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 15.07.2025 legte Wells Fargo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,42 USD erwirtschaftet worden. Wells Fargo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,62 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 14.10.2025 dürfte Wells Fargo Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Wells Fargo dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 14.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,09 USD je Wells Fargo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Wells Fargo & Co.

DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
02.01.2018Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
03.01.2017Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
24.10.2016Wells FargoCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
15.09.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
18.01.2017Wells FargoCo HoldArgus Research Company
11.01.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
05.02.2018Wells FargoCo UnderperformRBC Capital Markets
15.09.2016Wells FargoCo SellUBS AG
24.03.2016Wells FargoCo SellUBS AG
13.02.2015Wells FargoCo UnderperformBMO Capital Markets

