Blick auf Wells Fargo-Kurs

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo tendiert am Mittwochabend nordwärts

15.10.25 20:23 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo tendiert am Mittwochabend nordwärts

Die Aktie von Wells Fargo zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Wells Fargo-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 86,27 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wells Fargo & Co.
73,29 EUR 2,78 EUR 3,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Wells Fargo-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 86,27 USD. Bei 87,46 USD markierte die Wells Fargo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 85,29 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 2.706.055 Wells Fargo-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.10.2025 markierte das Papier bei 87,46 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,42 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Wells Fargo-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,50 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,70 USD aus.

Wells Fargo ließ sich am 14.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 1,42 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 31,91 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wells Fargo einen Umsatz von 31,80 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.01.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 14.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Wells Fargo.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Wells Fargo ein EPS in Höhe von 6,21 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

mehr Analysen