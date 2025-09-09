DAX23.336 -1,7%ESt505.375 -1,2%Top 10 Crypto15,95 -0,3%Dow45.705 -0,4%Nas22.328 -0,1%Bitcoin97.226 -0,9%Euro1,1838 +0,6%Öl68,23 +1,1%Gold3.680 ±0,0%
Notierung im Blick

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Dienstagnachmittag mit Verlusten

16.09.25 16:10 Uhr

16.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Das Papier von Wells Fargo befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 80,80 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wells Fargo & Co.
68,62 EUR -0,53 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Wells Fargo befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 80,80 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Wells Fargo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 80,51 USD aus. Bei 81,61 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 181.521 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,83 USD. Dieser Kurs wurde am 25.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Kursplus von 4,99 Prozent wieder erreichen. Bei 52,84 USD erreichte der Anteilsschein am 17.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 52,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Wells Fargo-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,50 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,71 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Wells Fargo am 15.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,60 USD gegenüber 1,33 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 30,62 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 14.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Wells Fargo-Aktie in Höhe von 6,05 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Wells Fargo & Co.

DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
02.01.2018Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
03.01.2017Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
24.10.2016Wells FargoCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
15.09.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
18.01.2017Wells FargoCo HoldArgus Research Company
11.01.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
05.02.2018Wells FargoCo UnderperformRBC Capital Markets
15.09.2016Wells FargoCo SellUBS AG
24.03.2016Wells FargoCo SellUBS AG
13.02.2015Wells FargoCo UnderperformBMO Capital Markets

