Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Das Papier von Wells Fargo befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 80,80 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Wells Fargo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 80,51 USD aus. Bei 81,61 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 181.521 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,83 USD. Dieser Kurs wurde am 25.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Kursplus von 4,99 Prozent wieder erreichen. Bei 52,84 USD erreichte der Anteilsschein am 17.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 52,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Wells Fargo-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,50 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,71 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Wells Fargo am 15.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,60 USD gegenüber 1,33 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 30,62 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 14.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Wells Fargo-Aktie in Höhe von 6,05 USD im Jahr 2025 aus.

