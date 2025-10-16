Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo gewinnt am Nachmittag an Boden
Die Aktie von Wells Fargo gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Wells Fargo-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 86,77 USD.
Im New York-Handel gewannen die Wells Fargo-Papiere um 15:53 Uhr 0,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Wells Fargo-Aktie sogar auf 87,43 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 86,86 USD. Zuletzt wechselten via New York 722.516 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 87,46 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2025). Gewinne von 0,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 58,42 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Wells Fargo-Aktie 32,67 Prozent sinken.
Wells Fargo-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,70 USD belaufen.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Wells Fargo am 14.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,42 USD je Aktie erzielt worden. Wells Fargo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31,91 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 31,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Wells Fargo am 14.01.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Wells Fargo rechnen Experten am 14.01.2027.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Wells Fargo-Gewinn in Höhe von 6,27 USD je Aktie aus.
