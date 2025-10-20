Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Wells Fargo am Abend zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Wells Fargo zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Wells Fargo-Papiere zuletzt 3,2 Prozent.

Um 20:08 Uhr sprang die Wells Fargo-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 85,95 USD zu. Der Kurs der Wells Fargo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 85,97 USD zu. Bei 83,70 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 2.075.069 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 87,46 USD. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 1,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,03 Prozent würde die Wells Fargo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,50 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,70 USD.

Wells Fargo ließ sich am 14.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wells Fargo ein EPS von 1,42 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 31,91 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31,80 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Wells Fargo am 14.01.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 14.01.2027.

Den erwarteten Gewinn je Wells Fargo-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,30 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

"Deworsifizierung" statt Diversifizierung: Darum hielt Berkshire-Vize Charlie Munger nichts von breiter Streuung im Depot

Trotz Blasengefahr: Wells Fargo rät zu Investition in KI-Aktien um NVIDIA, Palantir und Co.

Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken