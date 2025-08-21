Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo reagiert am Freitagnachmittag positiv

Wells Fargo im Fokus

Die Aktie von Wells Fargo zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Wells Fargo legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 78,38 USD.

Im New York-Handel gewannen die Wells Fargo-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. Die Wells Fargo-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 78,51 USD aus. Bei 78,31 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 90.680 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.07.2025 bei 84,83 USD. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 7,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.09.2024 (50,23 USD). Der aktuelle Kurs der Wells Fargo-Aktie ist somit 35,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,50 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,71 USD je Wells Fargo-Aktie.

Am 15.07.2025 lud Wells Fargo zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 1,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wells Fargo 1,33 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,62 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 14.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 14.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo im Jahr 2025 6,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

