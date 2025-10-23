DAX24.180 +0,1%Est505.665 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.889 +0,7%Bitcoin94.648 +2,1%Euro1,1615 ±0,0%Öl65,61 +2,0%Gold4.149 +1,3%
Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Wells Fargo im Blick

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Donnerstagnachmittag höher

23.10.25 16:08 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Donnerstagnachmittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Wells Fargo. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 85,42 USD zu.

Wells Fargo & Co.
Die Aktionäre schickten das Papier von Wells Fargo nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,8 Prozent auf 85,42 USD. Bei 85,47 USD markierte die Wells Fargo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,29 USD. Bisher wurden via New York 333.673 Wells Fargo-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,46 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 2,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 58,42 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 31,61 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,50 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,70 USD.

Am 14.10.2025 lud Wells Fargo zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 31,91 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wells Fargo einen Umsatz von 31,80 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 14.01.2026 erwartet. Am 14.01.2027 wird Wells Fargo schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der Wells Fargo-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,31 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen