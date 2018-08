Weltverbesserer, Überflieger, Gutverdiener? - So sieht der typische Tesla-Kunde aus

Tesla 268,89 EUR -8,94% Charts

Unbestimmte Zeit auf einen Tesla Model 3 warten, der vorher noch nie live zu sehen war und zusätzlich eine stattliche Anzahlung von immerhin 1.000 US-Dollar allein für die Vorbestellung leisten? Nicht jeder mag verstehen, was Tesla -Kunden zu einem solchen Vorgehen veranlasst. Am allerwenigsten wohl die Tesla-Leerverkäufer, die schon seit längerem auf einen Kurssturz der Tesla-Aktie wetten - der im Übrigen nach wie vor nicht eingetreten ist. Andererseits deckt Tesla spätestens mit dem "Massenmodell" Model 3 für nur 35.000 US-Dollar zumindest in der Theorie eine breitere Zielgruppe ab als zu Zeiten, als es nur hochpreisige Limousinen im Tesla-Angebot gab. Welche Art von Kunden jedoch tatsächlich in die Tesla-Showrooms kommt, hat kürzlich eine Factual-Studie untersucht.

Der Tesla-Käufer: Jung, erfolgreich, Apple-Fan

Wenig überraschend, belegte die Datensammlung von Factual, dass der typische Tesla-Kunde es sich locker leisten kann, Geld in Teslas Luxus-Limousinen zu investieren. Verglichen mit anderen Menschen, die im gleichen geographischen Gebiet wohnten, war es bei Tesla Shop-Besuchern zu 109 Prozent wahrscheinlich, dass ihr Jahreseinkommen zwischen 150.000 und 175.000 US-Dollar liegt. Und mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent befanden sich die Kunden in einer Altersspanne zwischen 35 und 44 Jahren. Der prototypische Tesla-Kunde zählt demnach zu einer generell sehr begehrten Kunden-Kategorie: Auch Apple-Kunden sind im Durchschnitt so jung und so wohlhabend wie die typischen Tesla-Shop-Besucher. Eine weitere Parallele zwischen Tesla und Apple könnte außerdem Teslas ehemaliger Mitarbeiter George Blankenship sein. Blankenship hatte zuvor Apples Einzelhandelspräsenz mit aufgebaut - und danach, von 2010 bis 2013, als Vizepräsident der Abteilung "Store and Design Developement" bei Tesla gearbeitet.

Ebenfalls typisch für Tesla-Käufer: Eine Affinität zu Disney

Der typische Tesla-Käufer mag zwar jung, erfolgreich und dementsprechend wohlhabend sein, doch er ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht single. Die Daten aus der Factual-Studie ergaben nämlich, dass der durchschnittliche Tesla-Kunde mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent ein Eigenheim besitzt und ebenfalls mit einer überdurchschnittlichen Wahrscheinlichkeit einmal Vater oder Mutter wird. Möglicherweise ist dies der Grund dafür, dass die überwiegende Mehrheit aller Tesla-Kunden Disney-Fans sind - mit einer Wahrscheinlichkeit von 135 Prozent.

Ist Teslas typischer Kunde auch in Teslas Sinn?

Hat sich Tesla möglicherweise umsonst um die weniger gut betuchten Autofahrer bemüht, da Teslas Standard-Kunden sich eher in der Limousinen-Preisklasse zu bewegen scheinen? Mit großer Wahrscheinlichkeit nicht, auch das belegt die Factual-Studie. Sie hat nämlich auch untersucht, welche anderen Autohändler typische Tesla-Kunden ebenfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit aufsuchen werden. Während sich an der Spitze der Auflistung noch Jaguar und Land Rover finden, werden in der Liste jedoch auch Mittelklasse-Autohersteller wie Volkswagen, Volvo oder MINI aufgeführt. Dies zeigt, dass Tesla offenbar tatsächlich auch Kunden aus anderen Segmenten anzieht - ganz wie es Tesla-CEO Elon Musk im Anschluss an die Vorlage der jüngsten Quartalsbilanz ankündigte. Dies könnte möglicherweise auf eine gute Ausgangslage für eine positive künftige Entwicklung hinweisen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tinxi / Shutterstock, Josh Edelson/AFP/Getty Images, Marco Destefanis/Pacific Press/LightRocket via G., Teddy Leung / Shutterstock.com