Was Stellenausschreibungen über Amazons neueste Pläne verraten

Auf LinkedIn sind Ausschreibungen für das zu Amazon gehörende Unternehmen A2Z Development Center aufgetaucht, in denen das Unternehmen Mitarbeiter für den Bereich Spielewerbung sucht.

New Service Architect - Game Advertising Innovation

Gesucht wird auf der Jobplattform unter anderem ein New Service Architect für den Bereich "Game Advertising Innovation". Das Ziel laut Stellenausschreibung: Ein disruptives Werbesystem zu schaffen, das die Kundenakquise für Gamer revolutionieren soll und auf andere Branchen ausgeweitet werden kann.

Das Startup selbst ist im Bereich Einnahmengenerierung für Konsolen-, PC- und Handyspiele tätig und arbeitet eigenen Angaben zufolge mit weltweit führenden Spieleherstellern zusammen. Der neue Mitarbeiter soll - zusammen mit seinem Team - das Design, die Entwicklung und den Test sowie die Einführung des neuen Dienstes verantworten. "Sie werden an der Produktausrichtung, Planung und Ausführung einiger unserer strategischsten technischen Projekte teilnehmen, die unsere Kunden begeistern und erhebliche geschäftliche Auswirkungen haben werden", heißt es in der Stellenausschreibung weiter.

Mehr Werbung bei Twitch?

Möglich wäre es, dass Amazon mit den Stellenausschreibungen verrät, wo es im Hinblick auf Monetarisierung im Videospielebereich hingehen soll. Aktuell haben Amazon Prime-User mit aktiver Mitgliedschaft kostenlosen Zugriff auf das Live-Streaming-Videoportal Twitch, auf dem auch Videospieleübertragungen stattfinden. Für Nicht-Prime-Kunden kostet der Dienst 7,99 Euro pro Monat - so viel, wie eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime.

Das geplante neue Produkt könnte für Twitch entwickelt werden und ginge dann möglicherweise in den Bereich "E-Sport-Advertising", wie das Portal Adzine vermutet. Das Potenzial in diesem Bereich ist enorm, schließlich hat sich Twitch zu einer führenden Live-Plattform für Gamer entwickelt. "Vorstellbar ist, dass Amazon seine Plattform Twitch nutzt, um über virtuelle Placements in Games den Markt von der Seite aufzurollen. Das wäre dann an den Publishern vorbei über die Marktmacht von Twitch. Noch etwas radikaler wäre, wenn Amazon in den Bereich In-Game-Advertising geht. Also nicht virtuell über den Twitch-Stream wirbt, sondern über die eigene DSP tatsächlich in Flächen in Spielen", zitiert Adzine Jan König, den Managing Director der Agentur Wavemaker.

Amazon holt in neuem Geschäftsfeld auf

Amazon holt in Sachen Werbeumsätze immer mehr auf und hat dem Marktführer, der Alphabet-Tochter Google, und dem Sozialen Netzwerk Facebook zuletzt Marktanteile abgenommen. Einem Bericht von eMarketer zufolge dominieren Google und Facebook den Markt mit 58,5 Prozent den Markt, Amazon hole aber schnell auf und wachse schneller als die beiden großen Konkurrenten.



