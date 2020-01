"Nächster Meilenstein": Tesla auf dem Weg zur 1 Billion-US-Dollar-Bewertung

Aktien in diesem Artikel Tesla 585,70 EUR

• Tesla-Aktie weiter im Kursrausch• Erst kürzlich 100 Milliarden-US-Dollar-Bewertung überschritten• Analyst sieht Potenzial für 1 Billion-US-Dollar Bewertung

Erst kürzlich gelang es dem Elektroautobauer aus Kalifornien, die Bewertung von 100 Milliarden US-Dollar zu knacken. Und die Kursrally hält weiter an. Dabei hat Tesla auch schon den deutschen Traditionskonzern Volkswagen im Eiltempo überholt. Der Kurs der Tesla-Aktie hat sich im letzten halben Jahr mehr als verdoppelt, seit Jahresbeginn steht ein stolzes Plus von über 35 Prozent an der Kurstafel.

Starkes Zahlenwerk von Tesla

Mitte der Woche konnte der Konzern unter Elon Musk dann auch noch mit den Zahlen für das vergangene Quartal auf ganzer Linie überzeugen. Dank einer hohen Nachfrage beendete der Elektroautopionier das zweite Quartal in Folge mit schwarzen Zahlen. Mit einem Gewinn von 105 Millionen US-Dollar und einem Umsatz von 7,4 Milliarden US-Dollar übertraf er zudem die Erwartungen. Und auch für die Zukunft zeigte sich Tesla zuversichtlich: Für 2020 stellte Musk Auslieferungen in Höhe von 500.000 Autos in Aussicht. Außerdem versicherte der Tesla-Chef, von nun an grundsätzlich profitabel zu arbeiten, wie die dpa berichtet. Nachdem die Aktien bereits im Anschluss an die Zahlenvorlage im nachbörslichen Handel erstmals über die 600 US-Dollar-Marke kletterten, verflog die Euphorie auch im offiziellen Handel am Donnerstag nicht. So beendete das Papier den Tag mit einem Aufschlag von 10,30 Prozent auf 640,81 US-Dollar.

"Nächster Meilenstein": 1 Billion-US-Dollar-Bewertung

Eddie Yoon, Gründer von EddieWouldGrow, traut Tesla angesichts dessen nun sogar eine Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar zu, wie CNBC berichtet. Im Gespräch in CNBCs "Trading Nation" zog er dabei den Vergleich zu Toyota, dem derzeit wertvollsten Autokonzern der Welt mit einer Bewertung von rund 232 Milliarden US-Dollar. "Eines der Dinge, die ich sehe, ist, dass man in den USA, wenn man einen Toyota besitzt, dreimal lieber einen Tesla hätte", so Yoon. "Ich glaube, das sind kurz- und langfristig sehr schlechte Nachrichten für Toyota. Und Sie können dies im Prinzip schon in den Verkäufen sehen", ergänzte er. Darüber hinaus würden Yoon zufolge etwa 9 Prozent der US-Haushalte in Erwägung ziehen, einen Tesla als ihr nächstes Fahrzeug anzuschaffen. Unterstützend auf dem Weg zur 1 Billion-US-Dollar-Bewertung dürften ihm zufolge außerdem die anderen Services aus Teslas Sortiment wie beispielsweise die Tesla-Versicherung wirken. Diese Faktoren könnten "eine immense Menge an Cashflow" generieren, erklärte Yoon gegenüber CNBC.

"Mit seiner Technologie, seinem expandierenden Geschäftsmodell, seinem wachsenden Kundenstamm und nun auch seinem sich im Entstehen befindlichen China-Geschäft hat Tesla die Katalysatoren, um innerhalb des nächsten Jahrzehnts eine Marktbewertung von 500 Milliarden, wenn nicht sogar 1 Billion US-Dollar zu erreichen", zeigte sich Yoon zuversichtlich. "Der nächste Meilenstein, den ich sehe, ist, dass Tesla der wertvollste Autokonzern der Welt wird."

