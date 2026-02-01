DAX25.038 -1,0%Est506.049 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -3,0%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.087 -0,5%Euro1,1762 -0,2%Öl71,68 +1,9%Gold4.998 +0,4%
Wider Erwarten

Philly-Fed-Index überrascht im Februar mit unerwartetem Anstieg

19.02.26 14:39 Uhr
US-Konjunkturindikator legt zu: Philly-Fed-Index steigt im Februar | finanzen.net

Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im Februar wider Erwarten leicht aufgehellt.

Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia stieg auf plus 16,3 Punkte von plus 12,6 im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf plus 10,0 erwartet.

Liegt der Philly-Fed-Index über null, geht man von einer positiven Konjunkturentwicklung aus. Fällt der Index jedoch unter null, wird mit einem wirtschaftlichen Abschwung im verarbeitenden Gewerbe gerechnet.

Der Philly-Fed-Index erfasst die Industrie in der Schlüsselregion im Nordosten und gilt als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die US-Produktion.

DJG/DJN/apo/mgo

DOW JONES

Bildquellen: CURAphotography / Shutterstock.com, kropic1 / Shutterstock.com