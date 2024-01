Index-Performance

Wiener Börse-Handel ATX Prime fällt nachmittags zurück

10.01.24 15:55 Uhr

Am Nachmittag legen Börsianer in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der ATX Prime gibt im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,15 Prozent auf 1.719,33 Punkte nach. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,003 Prozent tiefer bei 1.721,91 Punkten, nach 1.721,97 Punkten am Vortag. Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1.716,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1.723,43 Punkten. ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 0,189 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, den Stand von 1.666,80 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 10.10.2023, einen Stand von 1.587,17 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 10.01.2023, einen Stand von 1.626,00 Punkten auf. Tops und Flops im ATX Prime aktuell Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell S IMMO (+ 3,37 Prozent auf 13,50 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,52 Prozent auf 9,78 EUR), Polytec (+ 2,00 Prozent auf 3,83 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,56 Prozent auf 6,49 EUR) und STRABAG SE (+ 1,29 Prozent auf 43,05 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Marinomed Biotech (-4,40 Prozent auf 30,40 EUR), BAWAG (-2,37 Prozent auf 47,06 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,11 Prozent auf 120,60 EUR), Lenzing (-2,03 Prozent auf 33,80 EUR) und AT S (AT&S) (-1,85 Prozent auf 24,42 EUR). Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 257.167 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 29,444 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus. Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,01 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Addiko Bank-Aktie zu erwarten. Redaktion finanzen.net

