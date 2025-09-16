WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Nachmittag mit stabiler Tendenz

WK Kellogg im Fokus

Die Aktie von WK Kellogg zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die WK Kellogg-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 23,00 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:51 Uhr bei der WK Kellogg-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 23,00 USD. Der Kurs der WK Kellogg-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,00 USD zu. Die WK Kellogg-Aktie sank bis auf 22,99 USD. Mit einem Wert von 23,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.882 WK Kellogg-Aktien umgesetzt.

Bei 23,56 USD markierte der Titel am 18.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die WK Kellogg-Aktie derzeit noch 2,43 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,80 USD. Dieser Wert wurde am 07.05.2025 erreicht. Mit Abgaben von 35,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem WK Kellogg seine Aktionäre 2024 mit 0,640 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,650 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte WK Kellogg am 05.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 613,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 700,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass WK Kellogg ein EPS in Höhe von 1,42 USD in den Büchern stehen haben wird.

