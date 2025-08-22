DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,04 -2,8%Dow45.323 -0,7%Nas21.504 ±0,0%Bitcoin95.777 -1,1%Euro1,1605 -1,0%Öl68,69 +1,3%Gold3.368 -0,1%
WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg tendiert am Abend seitwärts

25.08.25 20:24 Uhr
WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg tendiert am Abend seitwärts

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagabend die Aktie von WK Kellogg. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die WK Kellogg-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 22,99 USD.

Die WK Kellogg-Aktie wies um 20:03 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 22,99 USD. Die WK Kellogg-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,00 USD aus. Das bisherige Tagestief markierte WK Kellogg-Aktie bei 22,97 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 22,98 USD. Bisher wurden via New York 87.872 WK Kellogg-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 23,56 USD markierte der Titel am 18.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 2,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.05.2025 Kursverluste bis auf 14,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,62 Prozent könnte die WK Kellogg-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,640 USD an WK Kellogg-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,650 USD.

WK Kellogg ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,43 Prozent auf 613,00 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 700,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte WK Kellogg Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass WK Kellogg einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

